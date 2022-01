Investire nell'immobiliare: ricerche più veloci ed efficaci con HairHome

12 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Al via la nuova piattaforma di AirHome che automatizza la ricerca e individuazione delle operazioni immobiliari più redditizie, con ottimizzazione dei tempi dedicati all'attività

Milano, 12 Gennaio 2022 - Velocizzare ed automatizzare gli investimenti immobiliari. È questa la missione di AirHome Invest che lancia la sua piattaforma, uno strumento rivoluzionario per investitori di tutte le tipologie, dai più esperti a quelli appena entrati sul mercato, che tramite il suo algoritmo automatizza il processo di ricerca semplificando il lavoro e garantendo possibilità di investimento più redditizie.

AirHomeInvest è una startup attiva nel settore immobiliare per gli investimenti in Italia e nel mondo, fondata a Milano dall'investitore immobiliare Francesco del Buono nel 2018.

Investimento immobiliare strategico

L'effetto del Covid sui capitali, secondo il nuovo report European Outlook 2022 di ScenariImmobiliari, ha portato a considerare l'investimento immobiliare non più come asset alternativo, bensì strategico nel portafoglio di un investitore.

Nel 2022 si prevede una crescita ulteriore degli investimenti che porterà i volumi di investimento oltre i 280 miliardi di euro, avvicinandosi alla cifra record del 2019 di quasi 300 miliardi di euro.

L'Italia si posiziona al 13° posto tra i principali mercati in termini di investimenti in commercial real estate e l'incertezza che ancora regna quest'anno, si tramuterà in una solida ripresa nel 2022.

Airhome è in grado di porsi come il partner ideale per affrontare la crescita dei prossimi mesi. La piattaforma, che ha visto il lancio in questi giorni, moderna, intuitiva e di facile utilizzo, garantisce tempestività delle informazioni e qualità dei dati analizzati, fattori chiave per la riuscita dell'investimento.

A disposizione degli investitori e di tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, è consultabile un database di oltre 1.000.000 di immobili analizzati dislocati su tutto il territorio italiano con un valore stimato di 197 Miliardi di euro.

Quattro le tipologie di abbonamento attivabili , con un periodo di prova gratuito: Lite, Pro, Enterprise, e Master, per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di investitori.

“La nostra missione - dice Francesco Del Buono, CEO di Air Home Invest, - è quella di fornire una piattaforma che, in modo semplice e rapido, permetta di trovare investimenti, abbattendo i tempi di ricerca, dando la possibilità di investire anche al di fuori della propria area di azione”.

“Vogliamo costruire un'esperienza nuova nel campo del real estate ed adattarla ad un mondo in costante evoluzione e sempre più dinamico”, conclude ancora Del Buono.

Riguardo AirHome Invest:

AirHome Invest ( www.airhomeinvest.com ) è una start-up innovativa nel settore immobiliare per gli investimenti in Italia e nel mondo. Fondata a Milano dall'investitore immobiliare Francesco del Buono nel 2018.

