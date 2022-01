Bollette: Salvini, 'ho chiesto a Draghi un nuovo sostegno entro gennaio'**

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il caro delle bollette della luce e del gas, al di là della pandemia, sarà la vera emergenza del 2022. Non tutti l'hanno capito. Il rincaro non riguarda alcune acciaierie del bresciano... la pasta al supermercato è aumentata del 38%. Tutto aumenta. Nelle ultime ore ho chiesto personalmente al presidente Draghi che entro gennaio si faccia uno sforzo importante per sostenere, soprattutto le imprese, a affrontare un prezzo dell'energia che è il 30% superiore al costo dell'energia in Germania". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia.