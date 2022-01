Governo: Salvini, 'scelta più lineare è che Draghi continui a guidarlo'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'obiettivo della Lega è quello di rafforzare il governo in un anno difficile per il Paese. Dobbiamo dire con chiarezza gli italiani che il 2022 sarà un anno difficile. La Lega c'è, contiamo che nessuno si tiri indietro, a prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio. La scelta più lineare è che il presidente del Consiglio continui a essere Mario Draghi, perché ha ben lavorato e confidiamo che continui a farlo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia.