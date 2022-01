Azione-+Europa: Calenda, 'nasce la Federazione, obiettivo 10% alle elezioni'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "+Europa e Azione si presenteranno assieme alle prossime elezioni. Insieme, sfioriamo il 6% nei sondaggi ma noi traguardiamo alle prossime elezioni politiche: l'obiettivo è che la forza della nostra proposta ci porti a più del 10% alle prossime elezioni". Carlo Calenda, con Benedetto Della Vedova, Emma Bonino, Matteo Richetti, Riccardo Magi e Enrico Costa, ha firmato il patto di Federazione tra Azione e +Europa.

"Facciamo un salto di qualità. I gruppi parlamentari sono già insieme e oggi Azione formalizza al Parlamento europeo l'ingresso nell'Alde, dove già si trova +Europa. Ma ci saranno gruppi unici in tutte le amministrazioni locali, la collaborazione si estende", ha spiegato il leader di Azione sottolineando: "Alle prossime elezioni Azione e +Europa saranno insieme per dire no a populisti e sovranisti, sì all'Europa. Questo è il nostro mandato".

Calenda è entrato nel merito delle vicende politiche: "Noi siamo per il governo Draghi, che deve andare avanti con un patto di legislatura. Altrimenti altro che 50 miliardi del Pnnr, c'è un rischio enorme che si blocchino i fondi. E il Presidente della Repubblica deve essere scelto insieme dopo questo patto di legislatura, così si capisce se i partiti vogliono tenere Draghi senza veti". Il leader di Azione, tra l'altro, ha confermato l'impegno sui referendum, che vede +Europa in prima linea.