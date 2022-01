Quirinale: Lamberto Dini, 'Draghi miglior candidato nell'interesse dell'Italia'**

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 (Adnkronos) - "Sono arrivato alla conclusione che Mario Draghi come Presidente della Repubblica sia la migliore garanzia nell'interesse dell'Italia, vista la sua competenza e soprattutto la sua esperienza e autorevolezza nei consessi internazionali. L'alternativa è che tra un anno, quando avrà concluso il mandato di presidente del Consiglio, sia semplicemente un illustre pensionato, con il rischio quindi di perdere una risorsa così importante per il Paese". A dirlo all'Adnkronos è Lamberto Dini, a proposito dell'elezione del prossimo Capo dello Stato.

Certo, ammette l'ex premier, il percorso non sarà facile. "Al momento -spiega- ogni iniziativa del centrodestra è bloccata dalla candidatura di Silvio Berlusconi, rispetto alla quale Lega e Fratelli d'Italia non possono dissociarsi, almeno fino a quando, dal quarto scrutinio, non dovesse emergere la mancanza della maggioranza necessaria per l'elezione".