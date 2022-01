Iv: Renzi, 'è partita radio Leopolda, luogo in cui ci si ascolta, si riflette si propone'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ci siamo, è partita oggi radio Leopolda. Forse vi sembreremo naif e fuori moda a scegliere una comunicazione contro corrente come quella della radio. Eppure noi pensiamo che il potere della parola sia fondamentale, specialmente in tempi come questo di comunicazione gridata e di odio ossessivo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Radio Leopolda è un luogo in cui ci si ascolta, in cui si riflette, in cui si propone", spiega il leader di Iv aggiungendo: "Il progetto - ideato dal super direttore Bobo Giachetti e reso possibile dalla tenacia del vicedirettore Marco Di Maio (che gestisce il podcast "Di Maio, quello giusto") - dimostra come siano forti i nostri parlamentari. Ma ascoltando la radio vi renderete conto di quanta bellezza ci sia nel mondo di Italia Viva. E, credetemi, siamo solo all'inizio. Tempo due mesi e il palinsesto vi sorprenderà in modo clamoroso".