Firenze: danneggiato presepe per selfie con Gesù Bambino, denunciati 3 giovani**

12 gennaio 2022 a

a

a

Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - Avevano danneggiato nella notte di Capodanno la statua del Bambin Gesù del presepe del Duomo di Firenze, dove si erano introdotti per farsi selfie in varie pose goliardiche tra le statue della Sacra Famiglia: gli autori del vandalismo, tre giovani tra i 17 e i 19, sono stati identificati e denunciati.

A seguito della denuncia presentata la scorsa settimana dall'Opera di Santa Maria del Fiore, i carabinieri della stazione degli Uffizi, al termine di serrate indagini, hanno dato un nome ai tre ragazzi, residenti in provincia di Savona, che ora dovranno rispondere del reato di 'offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose'.

Dall'analisi dei filmati registrati sia dal circuito di videosorveglianza interno al presepe che da quello urbano, è emerso che tre ragazzi nella notte tra l'1 e il 2 gennaio, tra le ore 3.30 e le 3.40, erano entrati più volte all'interno della capanna del presepe di piazza Duomo per farsi fotografare in varie pose, con le statue in terracotta a grandezza naturale (realizzate in pezzi unici, a mano, da Luigi Mariani, artigiano di una storica fornace di Impruneta), prelevando la statua del Bambin Gesù, della Madonna e della pecora e sollevandole a mo' di trofeo, stendendosi nel giaciglio del Bambinello e abbracciando la statua di San Giuseppe. Nella circostanza, la statua del Bambin Gesù era stata danneggiata con la rottura di quattro dita del piede destro.

In base a quanto accertato, i tre ragazzi identificati si trovavano a Firenze per turismo insieme ad altri coetanei, in occasione del Capodanno, e soggiornavano in una struttura ricettiva nei pressi del Duomo. I tre, formalmente sentiti presso il luogo di residenza dal competente comando dell'Arma, hanno ammesso le loro responsabilità riferendo tuttavia di non essersi accorti del danneggiamento di statue. A quel punto, essendo emersi elementi indiziari nei loro confronti, l'interrogatorio è stato sospeso e i tre sono stati indagati. Il procedimento penale si trova ora nella fase delle indagini preliminari.