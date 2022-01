12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato all'Aula di palazzo Madama la proclamazione a senatore nella circoscrizione Estero America di Fabio Porta, "in base alla deliberazione della Giunta per le immunità". Porta, del Pd, subentra così a Adriano Cario, decaduto per una vicenda di brogli elettorali.