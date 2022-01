Scuola, Floridia: "green pass a studenti? Io contraria ma a presidi serve strumento agile"

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Aumentano i casi di positività nelle scuole ed il numero di classi in auto-sorveglianza con più di un contagio, per le quali scatta il complicato controllo dello stato vaccinale degli studenti da parte del personale scolastico. "Raccolgo la sollecitazione dei presidi perché è corretto abbiano uno strumento che possa permettere di sapere chi ha il Green pass", risponde all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia ed aggiunge: "Ho espresso a più riprese contrarietà verso la distinzione tra studenti in base ai vaccini, pur condividendo l'impianto complessivo degli interventi presi e l'obiettivo di mantenere aperte le scuole. Detto questo è chiaro che la norma è vigente e deve poter essere applicata in maniera agile dalle scuole".

(di Roberta Lanzara)