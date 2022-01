Quirinale: Salvini vede Toti-Brugnaro, fa punto su partita Colle con Coraggio Italia'**

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Incontro questa mattina, a Roma, tra Matteo Salvini e i vertici di 'Coraggio Italia' per fare il punto della situazione in vista della partita del Colle. La riunione si è tenuta nel palazzo di fronte al Senato, che ospita gli uffici della Regione Liguria. Il numero uno di via Bellerio è stato a colloquio con Giovanni Toti, Luigi Brugnaro, Gaetano Quagliariello e Marco Marin, capogruppo di 'Coraggio Italia' a Montecitorio. Al termine del vertice bocche cucite sui contenuti dell'appeasement.

Alle 14, nell'Auletta del palazzo dei Gruppi, Toti e Brugnaro riuniranno i parlamentari di 'Coraggio Italia' per definire la strategia comune sulla corsa quirinalizia.