Lobby: M5S, 'obiettivo approvazione definitiva celere'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l'esito del voto, in aula alla Camera, sulla proposta di legge per la regolamentazione del lobbismo. Siamo fieri del fatto che grazie al Movimento 5 Stelle finalmente si giunga al primo voto favorevole del Parlamento per una proposta che molto probabilmente senza di noi non avrebbe visto la luce. Basti pensare che nel corso degli anni sono state presentate oltre 90 proposte sul tema, tutte a lungo dimenticate nei cassetti di Camera e Senato". Così i senatori del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari costituzionali.

"Gli obiettivi di questa legge - proseguono - sono molto chiari e sono da sempre nel Dna del MoVimento 5 Stelle: garantire la trasparenza dei processi decisionali, assicurare la conoscenza dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte. Ora il nostro impegno sarà massimo affinché si giunga con celerità all'approvazione definitiva del testo anche al Senato".