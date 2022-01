Lobby: Fregolent (Iv) 'approvazione legge traguardo storico'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "La legge che regolamenta il rapporto tra portatori di interesse e i decisori politici è un traguardo storico”. Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia viva e prima firmataria del provvedimento approvato oggi dalla Camera. “Questa misura era necessaria da tempo -aggiunge- ma era divenuta indispensabile con la fine del finanziamento pubblico dei partiti. Anche nel nostro Paese l'attività delle lobby, come accade da sempre in Europa e negli Stati Uniti, diviene così trasparente e potrà perdere quella accezione negativa, solo italiana, secondo cui le lobby sono sinonimo di corruzione ed affari illeciti. Mi auguro che questo sia un primo passo verso una visione trasparente della ‘cosa pubblica' che deve essere il faro per i decisori politici”.