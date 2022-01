Quirinale: centrodestra accelera, leader venerdì a Villa Grande**

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'AdnKronos, il centrodestra accelera nuovamente sul vertice di Villa Grande, dove gli alleati si dovrebbero riunire già questo venerdì. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni faranno il punto in vista della prossima elezione per il Quirinale, in un incontro che potrebbe chiarire definitivamente le intenzioni del leader azzurro, pronto a rompere gli indugi sulla sua candidatura per il Colle.

Nelle scorse ore, lo slittamento del vertice del centrodestra era stata dato per certo, di pari passo con il rinvio della riunione del Pd, inizialmente convocata per giorno 13 e poi aggiornata a nuova data.