Covid: Vezzali, 'grazie a lavoro squadra si è giunti a documento con procedura uniforme'**

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere una procedura uniforme per tutte le autorità sanitarie locali e quindi di garantire il corretto e regolare svolgimento dei campionati". Così il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali commenta l'intesa raggiunta sul protocollo anti covid nello sport nella Conferenza Stato-Regioni. "In attesa delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l'ascolto delle esigenze del mondo dello sport, per il tramite delle Federazioni interessate, che ha permesso di dare una risposta rapida ad una esigenza emersa dalle criticità vissute in questi giorni", aggiunge Vezzali..