Quirinale: Azzolina, 'Berlusconi non avrà voti M5S, c'è questione morale'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non so se Berlusconi blocchi le trattative per il Quirinale, so che le blocca per il centrodestra che è in forte imbarazzo. Mi ha cercato? Figuriamoci se cerca me. No, Berlusconi non avrà i voti del Movimento, c'è una questione morale che non si può cancellare". Così l'ex ministra Lucia Azzolina ospite della trasmissione Tagadà su La7. Draghi resterà a capo del governo? "Mi auguro di sì. È quasi irritante sentire che si mette in discussione il governo con 200 mila contagi al giorno e interventi urgenti da fare su scuola, caro bollette e ristori. Non è solo una questione di giochi politici o ambizioni personali, la realtà deve prendere il sopravvento". Infine, un passaggio sulla scuola: "Ho apprezzato la volontà politica di tenere aperto, ma purtroppo è stato fatto poco, si è puntato tutto solo sulla vaccinazione e i dirigenti scolastici si sentono abbandonati".