Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Per il Quirinale "ho detto che non sono disponibile. C'e' nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Penso anche che le nostre amiche debbano avere il coraggio di candidarsi e far fronte a una porta sbattuta in faccia e io ho ancora i cerotti. Perché nessuno le coopterà per gentilezza". Lo ha detto Emma Bonino a margine della presentazione del patto federativo +Europa-Azione.