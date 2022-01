Scuola: Affinita (Moige), 'inaccettabile che costo ffp2 ricada su famiglie, sia spesa pubblica'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Riteniamo inaccettabile che i costi delle mascherine Ffp2 ricadano sulle famiglie. E' necessario che siano date in dotazione gratuita agli studenti anche alla luce delle esigenze di sostituzione periodica". Così all'Adnkronos il direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori, Antonio Affinita che aggiunge: "non possiamo continuamente essere vessati da queste forme di tassazione. E' giusto e corretto che quella delle mascherine sia una spesa pubblica. No ad ulteriori costi per le famiglie che hanno già pagato tanto".