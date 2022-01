Quirinale: eletti i tre grandi elettori in Sicilia, sono Musumeci, Micciché e Di Paola (M5S)

12 gennaio 2022 a

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Sono il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè e il capogruppo del M5S all'Ars Nuccio Di Paola i tre grandi elettori della Sicilia. Il voto si è appena concluso all'Ars. Musumeci, arrivato terzo, ha ottenuto 29 voti, Miccichè 44 voti e Di Paola 32. Su 70 deputati regionali hanno votato in 67, tre in congedo. Zero le schede nulle. Otto deputati della maggioranza hanno, dunque, votato per il grillino Di Paola.