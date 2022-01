Covid: Innocenti (Fir), 'approvazione protocollo in Stato-Regioni passo avanti in rapporti Asl e sport'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'approvazione protocollo in Stato-Regioni è un passo avanti per agevolare il rapporto tra le Asl e il mondo dello sport. Auspico che ci sia l'avallo anche del Cts". Queste le parole del presidente della Federugby, Marzio Innocenti all'Adnkronos dopo l'approvazione oggi della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le regole covid per gli sport di squadra. "Ritengo che siano da valutare ulteriori misure, come ad esempio limitare i tamponi ai soli casi sintomatici, per garantire la continuità dei campionati minori e l'attività di base", ha aggiunto Innocenti che è anche Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria e Anestesia e Rianimazione.