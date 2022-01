Caso Denise: Bonafede, 'bene commissione inchiesta per far luce su scomparsa'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Sono intervenuto questa mattina in commissione Giustizia alla Camera dei deputati per dichiarare il convinto sì del MoVimento 5 Stelle alla proposta, a prima firma della deputata Alessia Morani, di istituzione della Commissione monocamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone”. Lo dichiara, in una nota, l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

“Da mazarese - aggiunge Bonafede - sono particolarmente soddisfatto che si istituisca questa commissione chiamata a fare luce sulla sparizione della piccola Denise, avvenuta il 1º settembre 2004 proprio a Mazara del Vallo. Si tratta di una vicenda che ha addolorato e che addolora tutti gli italiani e che merita il massimo impegno del Parlamento. Accogliamo con favore dunque l'iniziativa e lavoreremo affinché la commissione raggiunga risultati importanti”.