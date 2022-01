Covid: Petrucci, 'definizione protocollo non semplice, ostacoli maggiori superati ora manca il Cts'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Si sapeva che la definizione del protocollo non sarebbe stata semplice ma a questo punto si può dire che gli ostacoli maggiori siano stati superati. Voglio sottolineare l'impegno concreto del presidente Lba Umberto Gandini, in rappresentanza anche delle altre Leghe, il lavoro di Governo e Regioni, del Coni con il presidente Giovanni Malagò e della Federazione Medico Sportiva con il presidente Maurizio Casasco per il raggiungimento di questo risultato". Queste le parole del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci in merito all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole covid per gli sport di squadra. "Determinante proprio ieri sera l'apporto del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che quando tutto sembrava compromesso ha propiziato la risoluzione di problematiche che avrebbero penalizzato le società di pallacanestro. Ora manca solo l'approvazione del Cts ma di fronte a tale lavoro non riuscirei a comprendere una non condivisione”, ha aggiunto Petrucci.