Quirinale: Sicilia, Musumeci indeciso tra dimissioni e azzeramento giunta**

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Nervi tesi nella maggioranza all'Assemblea regionale siciliana dopo la nota emessa questa sera dal Governatore Nello Musumeci che ha annunciato che si prenderà 24 ore di tempo per decidere cosa fare dopo l'esito del voto dei tre grandi elettori. Secondo indiscrezioni Musumeci deve decidere se dimettersi o se azzerare la Giunta lasciando solo alcuni 'fedelissimi'. I boatos parlano di Ruggero Razza alla Sanità, da sempre vicino al Presidente, di Toto Cordaro, assessore all'Ambiente e Marco Falcone (Fi) alle Infrastrutture. Ecco cosa ha detto Musumeci: "Non posso non prendere atto dell'esito del voto espresso dall'Aula e del suo significato politico. Se qualche deputato - vile e pavido - si fosse illuso, con la complicità del voto segreto, di aver fatto un dispetto alla mia persona, si dovrà ricredere. Perché il voto di questo pomeriggio - per la gravità del contesto generale - costituisce solo una offesa alle Istituzioni regionali, a prescindere da chi le rappresenta. Nella consapevolezza di avere ottenuto la fiducia del popolo siciliano, adotterò le decisioni che riterrò più giuste e le renderò note entro le prossime ventiquattr'ore". Saranno ore concitate nella maggioranza. Intanto domani mattina è previsto un incontro tra Musumeci e alcuni degli assessori. Tutto rinviato di 24 ore, dunque.