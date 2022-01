Ridefinizione dei valori fondamentali di Apex Medical con il rebranding per Wellell

13 gennaio 2022 a

NUOVA TAIPEI CITY, Taiwan, 13 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Apex Medical ha attribuito la massima importanza al valore della vita umana, fornendo al contempo servizi agili e dispositivi medici di alta qualità dal 1990. Il rebranding del 2022 conferma la determinazione a stabilire una posizione globale e a sviluppare ulteriormente l'organizzazione aziendale, fissando obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro.

Il nuovo marchio, "Wellell", è un neologismo creato combinando i termini inglesi "wellbeing" (benessere) e "wellspring" (sorgente). "Per noi, Wellell significa "sorgente della salute": sosteniamo le condizioni di salute e di comfort del paziente attraverso prodotti e servizi che prestano la massima attenzione alle esperienze degli utenti", ha dichiarato Daniel Lee, Fondatore e Presidente dell'azienda. Per rimanere competitivi su un mercato in rapida evoluzione, il progetto di rebranding rafforzerà la strategia orientata al marchio dell'azienda, riposizionerà i prodotti e i servizi e rifletterà la sua proposta di valore concentrandosi sulle esperienze degli utenti per creare un vantaggio competitivo che differenzi Wellell dagli altri concorrenti.

Daniel Lee ha inoltre sottolineato che la vision dell'azienda sarà reinventata all'insegna dell'entusiasmo e dell'empatia nei confronti della comunità, sulla base di un atteggiamento onesto e aperto. Durante la pandemia di COVID-19, l'azienda ha aiutato la società fornendo prodotti e servizi salvavita.

Attraverso la nostra costante dedizione alla trasformazione digitale e lo sviluppo di servizi sanitari digitali come l'IoT e le piattaforme cloud, Wellell collaborerà con i partner globali per reimmaginare il futuro del benessere. "Insieme, stiamo migliorando i risultati clinici e il benessere digitale per tutti". Stare bene, vivere bene.

Wellell è un leader globale nel campo delle soluzioni mediche per le cure di terapia intensiva e post-terapia intensiva, che opera in oltre 60 Paesi tramite una rete di distribuzione e assistenza dedicata. Fondata nel 1990, l'azienda integra soluzioni per la gestione delle lesioni, la terapia respiratoria e i servizi sanitari digitali per fornire risultati clinici potenziati e un benessere digitale per pazienti, assistenti medici e operatori sanitari. Guidata dal profondo rispetto per ogni singola vita, Wellell aspira ad aiutare tutti i pazienti ricoverati e i pazienti a domicilio, e coloro che li assistono, a vivere una vita sana e spensierata.

