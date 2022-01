Quirinale: Conte, 'M5S terrà alta asticella, confronto tra leader sia alto e trasparente'**

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, "stiamo lavorando nell'interesse dei cittadini, il M5S ha sempre lavorato in questa direzione anche perché non abbiamo bandierine di partito da piantare, ma la bandiera italiana, dell'Italia intera, quindi lavoriamo per una soluzione che sia condivisa più ampiamente possibile nell'interesse di tutti i cittadini, così che la stragrande maggioranza possa sentirsi coinvolta e orgogliosa di questa decisione". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte.

A chi gli domanda se in campo ci sia l'ipotesi Mario Draghi o di un Mattarella bis, "io sento tutti gli esponenti, anche di altre forze politiche - replica dribblando l'ex premier -, ci stiamo confrontando: il M5S cercherà di tenere alta l'asticella, vogliamo una personalità di alto profilo anche morale e che ci possa rendere tutti orgogliosi". Quanto a un tavolo tra leader per il voto sul Colle, "il confronto c'è. Ora, per quanto riguarda il metodo, tavolo non tavolo, l'importante è che ci sia un confronto serio, ampio e trasparente".