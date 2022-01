Titoli Stato: forte balzo rendimenti in aste Bot a 3 e 7 anni**

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Confermando il rialzo segnalato nel Bollettino Economico della Bce, i titoli di Stato italiani hanno registrato un notevole balzo dei rendimenti nelle aste di Bot a 3 e 7 anni condotte oggi dal Tesoro per un totale di 7 miliardi di euro. In particolare nell'asta di Btp a 3 anni da 3,5 miliardi (scadenza dicembre 2024), con una crescita di ben 24 punti, il rendimento lordo del titolo a 3 anni torna positivo, attestandosi allo 0,14%. Non elevatissima la domanda (4,84 miliardi) con un rapporto di copertura di 1,38.

Nell'altra asta di titoli per 3,5 miliardi e scadenza a febbraio 2029, il rialzo è stato anche maggiore (+29 punti) con un rendimento che sale allo 0,89%. La domanda è stata di 5,29 miliardi (copertura 1,51).