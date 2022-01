Sassoli: Becchi, 'non volevo offendere memoria presidente, mio diritto criticare sanità'

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Non ho inteso in alcun modo offendere la memoria del presidente del Parlamento europeo, onorevole David Sassoli, come emerge chiaramente dalle mie dichiarazioni critiche non nei confronti del compianto Presidente del Parlamento europeo, ma di un sistema di gestione sanitaria che non condivido e che nell'esercizio della mia libertà di espressione, costituzionalmente garantita, fermamente contesto". Lo dice all'AdnKronos il professor Paolo Becchi, dopo le polemiche delle scorse ore, su alcune sue affermazioni.

"Pur nella diversità delle posizioni, ho sempre stimato la persona, la qualità e l'impegno di David Sassoli", sottolinea ancora Becchi.