Roma, 13 gen. (Adnkronos) - ''Sul tema delle concessioni balneari ho scritto una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi, dando anche delle indicazioni su come si potrebbe risolvere la questione, ma alla lettera nessuno ha mai risposto...''. Lo ha detto Giorgia Meloni in una conferenza stampa in via della Scrofa su tema delle concessione balneari.