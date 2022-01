Calcio: Ulivieri, 'spingiamo Del Piero su strada da allenatore'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Del Piero? Un buon allievo, mi sembra che il pensiero di entrare nell'album Panini come allenatore non ce l'abbia. Io invece dico: spingiamolo su questa strada. Mi sembra che non ne abbia voglia, ha la scuola calcio e altre cose. Secondo me dovrebbe partire in modo deciso, io mi auguro che possa diventare allenatore". Lo ha detto il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ala presentazione della Panini.

Immediata la risposta di Alessandro del Piero. "Lo ringrazio per questo supporto, poi è probabile che ci vedremo questa estate perché devo fare un ultimo passaggio per completare il percorso. Ne riparliamo presto, mister", ha detto del Piero.