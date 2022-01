Quirinale: Di Battista, 'Berlusconi? Tattica ma lui ci crede, ha molti quadri e scheletri in armadio

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'ipotesi Silvio Berlusconi al Quirinale? "È da espatrio solo il fatto che se ne parli. Ad ogni modo credo che nel centrodestra sia un nome per fare tattica. Come dire: 'se non accettate Pera puntiamo su Berlusconi'. Il problema è che Berlusconi ci crede tantissimo e nella sua pinacoteca ha molto quadri e armadi piedi di scheletri di politici". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, tornando a stroncare la candidatura del Cavaliere.