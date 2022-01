Tennis: Pennetta, 'se giocherà Djokovic sarà agguerrito più che mai in cerca di riscatto'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Della vicenda Djokovic si sta parlando veramente tanto, non sta a me giudicare, spetterà alla giustizia australiana fare le sue valutazioni, personalmente conosco Nole e spero che possa giocare gli Australian Open". Flavia Pennetta, vincitrice degli Us Open 2015, parla così all'Adnkronos del 'caso' che vede protagonista il n.1 del mondo la cui partecipazione alla prima prova stagionale dello Slam al via il 17 gennaio è ancora in dubbio in attesa della decisione del ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke.

"Se riuscirà a giocare sarà sicuramente arrabbiato, ha patito tanto per essere lì e avrà una gran voglia di riscatto, sarà agguerrito più che mai", conclude Pennetta.