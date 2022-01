Sassoli: alla camera ardente l'omaggio delle istituzioni e di tutta la politica (2)

13 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Il Pd, il partito di Sassoli, è stata la forza politica più numerosa tra le tante: i gruppi di Camera e Senato erano presenti con in testa le presidenti Debora Serracchiani e Simona Malpezzi e il segretario Enrico Letta ha guidato una nutrita delegazione di partito. Tra i primi a salire in Campidoglio anche Dario Franceschini.

Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani non hanno fatto mancare il proprio saluto. Così come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che si sono messi ordinatamente in fila tra i cittadini che intanto sfilavano davanti al feretro. "Era una persona che aveva rispetto dell'avversario e che sapeva stare al gioco lealmente, e a me mancherà. Fossero tutti così gli avversari, il gioco della politica sarebbe molto più alto", ha detto la leader di FdI.

Matteo Renzi ha guidato la delegazione di Iv, con Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Maria Elena Boschi, tra gli altri. Tanti, tantissimi, sono comunque stati i parlamentari e gli esponenti politici di tutti gli schieramenti che hanno ingrossato la lunga fila di cittadini in attesa di dare l'ultimo saluto al presidente dell'Europarlamento. Politica ma non solo. Anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, tra i tanti, ha voluto rendere omaggio a Sassoli.