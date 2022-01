Dc: Rotondi-Cesa, se ci sono democristiani buoni e cattivi Bersani conferma versione Palamara'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Ricostruendo la storia del Pd, e la prevalenza degli ex democristiani sugli ex comunisti, ieri l'onorevole Bersani ha dichiarato che ‘hanno vinto i democristiani, ma quelli buoni'. Con molto rispetto dell'onorevole Bersani, che conferma la sua onestà intellettuale, viene così confermato ciò che il libro di Palamara ha crudamente e crudelmente disvelato, e cioè che a sinistra vi era stata una divisione dei democristiani in ‘buoni' e ‘cattivi', i primi da salvare nell'alleanza tra sinistra democristiana e comunista, i secondi da destinare al girone infernale delle inchieste pilotate. Il lapsus freudiano di Bersani chiude il cerchio storico". Lo affermano il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, e il presidente della fondazione ‘Democrazia cristiana', Gianfranco Rotondi