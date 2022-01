Fisco: accordo Comune Milano con Agenzia Entrate e Gdf contro grandi evasori

13 gennaio 2022 a

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Individuare i grandi evasori con residenze fittizie all'estero che usufruiscono dei servizi del Comune di Milano. E' l'obiettivo della nuova convenzione sottoscritta dal Comune con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. A firmarla il sindaco Giuseppe Sala, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, generale di divisione Stefano Screpanti. Il protocollo d'intesa, di durata triennale, riconosce al Comune di Milano un ruolo di “concreto e decisivo ausilio” nel contrasto dell'evasione, e all'attività di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza “risvolti sulla spettanza dei benefici/agevolazioni sociali e fiscali attribuiti dall'Ente locale”.

Dati catastali aggiornati, consultazione degli atti di registro, verifiche sull'utilizzo dei servizi comunali come gli asili o le mense, sono gli strumenti a disposizione dell'amministrazione cittadina per ricostruire la posizione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate avrà il compito di valutare e verificare le segnalazioni di Palazzo Marino e procedere agli accertamenti e al recupero del gettito, con l'impegno di garantire, si legge nella convenzione, “il supporto necessario per lo sviluppo di una metodologia idonea ad individuare i soggetti fittiziamente residenti all'estero”. La Guardia di Finanza svolgerà, anche sulla base delle informazioni direttamente richieste al Comune, le attività ispettive nei confronti di contesti che richiedono approfondimenti più articolati o connotati da più ampi profili di illegalità.

Attraverso a legge 248 del 2005, che dal 2012 assicura ai Comuni autori di segnalazioni qualificate per il contrasto all'evasione una quota del 100% delle maggiori somme accertate e riscosse, il Comune di Milano ha portato a bilancio 935mila euro nel 2013, 1,62 milioni nel 2014, 2,13 milioni nel 2015 e 2,35 milioni nel 2016. Negli ultimi anni tali entrate si sono progressivamente ridotte, nonostante un aumentato numero di segnalazioni inviate: si è passati da 1,3 milioni nel 2017 a 350mila euro nel 2020.