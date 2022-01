Quirinale, Salvini: "Centrodestra compatto su Berlusconi"

13 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - “Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Intanto è previsto per domani alle 14, subito dopo i funerali di Stato del presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, il vertice di centrodestra per definire la strategia comune sul Colle. Oltre a Salvini e Giorgia Meloni sono attesi a villa Grande per il pranzo anche i 'piccoli' della coalizione (da 'Coraggio Italia' all'Udc) anche se gli inviti non sarebbero ancora arrivati a tutti. Raccontano, infatti, che da parte del Cav non ci sarebbe stata nessuna telefonata ai vertici del partito centrista fondato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, anche se Matteo Salvini (che ieri ha incontrato il governatore ligure e il sindaco di Venezia) avrebbe assicurato che avrebbero partecipato anche loro al summit nella casa romana di Berlusconi.