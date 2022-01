13 gennaio 2022 a

Birmingham, 13 gen. -(Adnkronos) - Nuovo rinforzo per l'Aston Villa, che ha ufficializzato l'acquisto di Lucas Digne. L'esterno - che veniva monitorato anche dall'Inter - lascia quindi l'Everton per una nuova esperienza ancora in Premier League. Trasferimento a titolo definitivo, il francese ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo. Secondo rinforzo prestigioso dopo quello di Coutinho per i 'Villans'.