Sport e Salute: firmato protocollo d'intesa con fondazione Anci (2)

13 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Grazie alla collaborazione tra FPC e Sport e Salute S.p.a sarà possibile intraprendere un percorso incentrato su progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti e collettivi dei Comuni e di promozione di uno stile di vita più sano all'interno delle città. Il protocollo d'intesa ha come obiettivo l'elaborazione e lo sviluppo di un concept design efficace e ripetibile per l'allestimento di percorsi per lo sport e per il benessere a cielo aperto, da creare nelle aree pubbliche dei Comuni al fine di valorizzare o rigenerare il tessuto urbano.

Dalla mobilità dolce alla pratica dello sport a cielo aperto, attraverso la realizzazione di reti ecologiche e percorsi verdi e dinamici interni alle città, alla portata di tutti, che rappresentano la chiave per tornare a vivere in maniera più sana e consapevole. Strumento centrale nelle innovative azioni di promozione e valorizzazione di “città libera e aperta”, l'attività sportiva rappresenta oggi quel fattore in grado di ridefinire i luoghi e le loro modalità di fruizione in funzione dei temi della salute e della qualità ambientale.