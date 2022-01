Welfare: al via AssistApp, l'app per i servizi a domicilio

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Labitalia) - AssistApp nasce con l'obiettivo di colmare un vuoto nel settore dei servizi alla persona, alla casa, alla salute, agli anziani, alla famiglia, raccogliendo in un'unica piattaforma web con app integrata svariate tipologie di prestazioni professionali richieste quotidianamente dalle persone. Lanciata sul mercato romano da un team di imprenditrici, AssistApp è il frutto di una ricerca di mercato che ha evidenziato la mancanza, fino ad oggi, di uno strumento completo in grado di raccogliere e fornire servizi qualificati in un unico ambito operativo e, ancora più importante, nel più breve tempo possibile.

AssistApp offre servizi essenziali che vanno dall'assistenza medica a quella agli anziani, alle famiglie, alla persona, fino ai servizi di nicchia quali illustratore, ghostwriter, ecc., e/o specialistici: esperto Equitalia, commercialista.L'utente che accede ad AssistApp, avrà inoltre a sua disposizione il supporto fisico di un call center in grado di seguire l'intera gestione del flusso operativo dell'ordine dalla emissione fino alla sua evasione per poi concludersi con la valutazione del servizio da parte del cliente nell'ottica di un processo di continuo miglioramento delle performances dell'app. "La nostra mission è quella di essere la 'mano' che semplifica la vita alle persone, fornendo le professionalità giuste per alleggerire e/o gestire al meglio il carico di vita-lavoro che incombe su ognuno di noi", afferma Fatia, ideatrice di AssistApp.

"Vogliamo -prosegue- ascoltare tanto i nostri utenti quanto i professionisti ed essere 'facilitatori della vita quotidiana' dei nostri clienti, attraverso un giusto mix tra supporto analogico e digitale Ci definiamo un'app dal volto umano, il cui scopo è quello di rispondere ad una emergenza attraverso il contatto con una persona e non con un numero; vogliamo, inoltre rendere disponibili a tutti anche quei servizi oggi riservati a pochi, impegnandoci al contempo a negoziare i migliori prezzi ed offrire il miglior servizio", conclude. AssistApp rappresenta inoltre una nuova ed interessante opportunità di lavoro per chi intende offrire i propri servizi in ogni campo nella città di Roma. L'affidabilità dei professionisti accreditati nella piattaforma è garantita dal management di Assist, previa una accurata verifica sulle competenze del professionista. La vision di AssistApp è quella di divenire il 'riferimento' dei servizi per ogni territorio in cui essa viene implementata. La mission è quella di essere un facilitatore di vita 'open source', ovvero aperto alla richiesta di nuovi servizi ed alla ricezione di nuove professionalità.