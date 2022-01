Quirinale: Alternativa, 'dialogo con Misto per scelta condivisa, candidato alto profilo'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Di fronte all'irricevibilità di proposte come Draghi, Berlusconi, Casini, Amato o il bis di Mattarella, insieme ad alcuni colleghi del Gruppo Misto abbiamo deciso di provare a scegliere in maniera condivisa un candidato di alto profilo morale e tecnico per la presidenza della Repubblica. Un candidato che incarni veramente il ruolo di garante della Costituzione e non sia portatore di interessi di parte. Una volta individuato il nome, lo porteremo fino in fondo nella speranza che le altre forze politiche ci seguano. Chi sarà lo scoprirete a tempo debito”. Lo affermano i parlamentari di Alternativa, la componente nata alla Camera nata da ex M5S.