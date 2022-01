Quirinale: Salvini, 'abbiamo bisogno di Draghi premier, centrodestra deve indicare candidato'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Da trent'anni i Parlamenti eleggono Presidenti proposti dal centrosinistra e altri non sono stati eletti per poco, penso a Prodi, ad esempio. Dopo trent'anni i cittadini hanno dato al centrodestra più voti e quindi più parlamentari, credo che sia corretto che sia il centrodestra a fare una proposta. Sto incontrando tutti, sto ascoltando tutti, non litigo con nessuno, non dico di no a nessuno, però dopo trent'anni in cui le sinistre hanno condizionato l'elezione del Presidente della Repubblica mi sembra che sia naturale che il centrodestra faccia la sua proposta. Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio per tre volte, votato dagli italiani per tre volte, nessuno può permettersi di dire questo sì questo no. Sto lavorando perchè l'elezione avvenga in fretta e perchè si polemizzi il meno possibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite del Tg 4.

"Perchè non Draghi? Perchè abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio -ha ribadito il leader del Carroccio- assolutamente sul pezzo, autorevole, che sia garanzia per l'Italia anche all'estero. Quindi togliere Draghi dalla sua posizione in questo momento rischia di creare confusione. Di tutto c'è bisogno, fuorchè di settimane e di mesi di confusione, anzi io ho proposto che i partiti mettano al Governo le loro energie migliori perchè sarà un anno complicato. Più di così penso che come Lega e come centrodestra non possiamo proporre".