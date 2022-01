Amadori: Resto del Carlino, licenziata Francesca la nipote del fondatore

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Francesca Amadori, la nipote di Francesco Amadori, il fondatore del gruppo omonimo, è stata licenziata dall'azienda cooperativa. Lo rileva l'edizione di Cesena de 'Il Resto del Carlino'. "L'avviso dell'interruzione con effetto immediato del rapporto di lavoro (Francesca era responsabile della comunicazione del gruppo) - scrive il quotidiano - le è stata consegnata nella mattinata di martedì e la prima conseguenza è stata la convocazione di un'assemblea online dei soci di Romagna Iniziative, consorzio che raggruppa 13 delle più importanti realtà imprenditoriali romagnole per sostenere sport giovanile e cultura. Francesca Amadori ha illustrato la nuova situazione e ha dato le dimissioni da presidente. Immediata la reazione degli altri soci che l'hanno ringraziata per la sollecita comunicazione e le hanno chiesto di rimanere al suo posto. La situazione a Romagna Iniziative ora è congelata in attesa di sviluppi sul fronte aziendale".