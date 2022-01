Pd: rinviata assemblea Base riformista, lunedì riunione dopo Direzione

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'annuale assemblea nazionale di Base riformista non si terrà domani: non solo per le nuove restrizioni dovute alla pandemia, ma soprattutto per poter dare l'ultimo saluto a David Sassoli. È quanto viene spiegato in nota dell'area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. L'incontro -viene spiegato- sarà riprogrammato quando le disposizioni vigenti verranno attenuate in modo che l'assemblea stessa possa svolgersi in presenza. L'assemblea, dal titolo “Programmi, sfide e prospettive della comunità politica riformista” prevedeva una prima parte dedicata al Pnrr come occasione per discutere e disegnare l'Italia del futuro (con la presenza tra gli altri di Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Gaetano Manfredi, Dario Nardella, Anna Scavuzzo e Irene Tinagli) e una seconda più legata alle sfide del governo ai tempi della pandemia, con la presenza dei ministri del Partito democratico e di numerosi parlamentari.

Lunedì 17 gennaio invece –conclude la nota- a valle della riunione della Direzione del Pd prevista per questo sabato, i parlamentari e i riferimenti territoriali di Base riformista si troveranno in modalità online per fare il punto sull'attuale fase politica.