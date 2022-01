IFI Claims Direct nomina Kaspersky la migliore azienda russa che ha depositato brevetti negli Stati Uniti del 2021

14 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 14 gennaio 2022 .Nella classifica 2021 stilata da IFI Claims Direct , Kaspersky è al primo posto tra le aziende di origine russa che hanno depositato brevetti negli Stati Uniti. Il riconoscimento da parte di IFI, leader mondiale nell'analisi dei dati sui brevetti con oltre 145 milioni di brevetti registrati in tutto il mondo, evidenzia la leadership e l'innovazione di Kaspersky nel settore della sicurezza informatica.

Kaspersky sviluppa e brevetta costantemente nuove tecnologie per la sicurezza informatica, attestando la sua leadership nel settore. Queste innovazioni fanno parte della sua offerta avanzata di soluzioni e servizi per la sicurezza e la protezione di tutti: dai singoli utenti fino alle grandi aziende e ai governi di tutto il mondo. L'azienda richiede regolarmente brevetti nelle sue aree di competenza, come la sicurezza informatica e di rete, il machine learning, la sicurezza dei dati e l'automazione, dimostrando il suo impegno nell'offrire tecnologie sicure per il futuro.

Nell'analisi annuale della classifica dei brevetti pubblicata da IFI Claims Direct , Kaspersky è stata nominata prima tra le aziende russe che hanno registrato brevetti negli Stati Uniti, con ben 43 brevetti depositati nel 2021. Nel corso degli anni l'azienda ha depositato412 brevetti solamente negli Stati Uniti, e oltre 1.200 brevetti in tutto il mondo, tra cui in Russia, UE, Cina e Giappone.

I dati sui brevetti statunitensi mostrano che lo scorso anno le concessioni di brevetti sono diminuite complessivamente del 7%. L'unico settore in cui i brevetti sono cresciuti è quello dei “sistemi informatici basati su specifici modelli computazionali”, che include anche l'apprendimento automatico, uno dei settori chiave per Kaspersky. Secondo la classifica IFI, le principali aree tecnologiche per cui Kaspersky ha depositato più brevetti negli ultimi due anni includono le architetture di rete o i protocolli di comunicazione di rete per la sicurezza della rete e i sistemi informatici basati su specifici modelli computazionali.

“Kaspersky è sempre stata un'azienda innovativa e questo premio riconosce la nostra leadership nei settori dell'innovazione tecnologica e R&D. Il nostro team di sviluppatori esperti merita questo riconoscimento per il lavoro svolto nell'ideazione e nel deposito di questi brevetti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il nostro primato nel settore dei brevetti nel mercato statunitense è la prova del nostro impareggiabile impegno per lo sviluppo creativo e della nostra determinazione a rendere accessibili le nostre opportunità tecnologiche ai mercati di tutto il mondo", ha affermato Anton Tikhomirov, Head of Strategic IP Development di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sulle tecnologie di Kaspersky sono disponibili sul sito dedicato .

Informazioni sui IFI Claims

IFI Claims Patent Services è il database più grande e completo di dati sui brevetti globali interconnessi senza un frontend classico. Diverse applicazioni, soluzioni e servizi web, come Google Patents, si basano sui metadati dei brevetti IFI Claims. Oltre 145 milioni di record di brevetti IFI Claims sono a disposizione di diversi data center e data lake di aziende, banche, uffici brevetti e università di tutto il mondo.

Ogni anno, a gennaio, IFI Claims stila una classifica dei brevetti basati sui risultati dell'anno precedente (Fast Growing Technologies; US Top 50; Global S&P 100; Global 250), guidati dalle principali società mondiali. Nel 2021, IFI Claims ha per la prima volta integrato i rating tradizionali con nuovi case study approfonditi su singoli settori e aziende nell'ambito delle loro attività brevettuali. Ulteriori informazioni su www.ificlaims.com .

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

[email protected]