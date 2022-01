Quirinale: Della Vedova (più Europa), 'cercare nome nell'attuale maggioranza'

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Sulla corsa al Colle, “dal mio punto di vista, bisognerebbe cercare una candidatura nell'ambito dell'attuale maggioranza che consenta di proseguire l'attività di governo fino a fine legislatura perché c'è molto da fare e sarebbe meglio non distrarsi”. Lo ha detto a SkyTg24 il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova.

“Il centrodestra - ha aggiunto - ha tutto il diritto di promuovere la candidatura di Silvio Berlusconi. Non penso però che avrà i voti perché non sono sufficienti quelli del centrodestra, anche nel presupposto che li ottenga tutti, e dubito che sia possibile allargare fino alla maggioranza sul suo nome. Se Berlusconi non avrà i voti, la palla passerà agli altri. Invece, per quanto riguarda Mattarella, con eccellenti argomentazioni istituzionali prima ancora che personali ha chiarito che considera terminato il suo incarico”, ha concluso Della Vedova.