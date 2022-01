Roma: Salvini, 'mi piacerebbe Matone grande elettore per Quirinale'

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Circa 200mila cittadini romani devono sapere che domenica possono votare e cambiare, e mi piacerebbe che Simonetta Matone fosse un grande elettore per il Quirinale". Lo ha detto Matteo Salvini, durante una manifestazione elettorale a Roma, in vista delle suppletive di domenica prossima. "In questo collegio la sinistra vince e poi si dimette, noi abbiamo scelto Simonetta che qui vive e lavora", dice il leader leghista.