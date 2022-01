Quirinale: Marin (Ci), 'tutti i 1009 grandi elettori devono poter votare'

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Alla conferenza dei capigruppo di ieri alla Camera dei deputati io ho espresso un parere molto chiaro: ci sono 1.009 grandi elettori per eleggere il Presidente della Repubblica che rappresentano tutti gli italiani, bisogna che tutti possano esprimere il loro voto. Tutti e 1.009". Lo dice il capogruppo alla Camera e cofondatore di Coraggio Italia Marco Marin, nel corso della trasmissione Studio 24 in onda su Rainews 24.

"Siamo in una pandemia - aggiunge - da due anni quindi abbiamo avuto il tempo di prepararci. E la Camera dei deputati in questi due anni ha saputo mantenere in sempre i lavori aperti. Ora i 1.009 grandi elettori vanno messi nelle condizioni di poter esprimere il loro voto". Per Marin "il Presidente della Repubblica in Italia viene eletto dai grandi elettori che sono eletti dagli italiani. L'appello che faccio è questo: sul voto per il Presidente della Repubblica non rincorriamo il virus, ma creiamo le condizioni per far votare in assoluta sicurezza tutti i 1.009 grandi elettori".