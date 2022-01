14 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Franco Frattini, neo Presidente del Consiglio di Stato. Le competenze e la professionalità che lo contraddistinguono saranno certamente un valore aggiunto importante per la guida di un settore fondamentale per la crescita del Paese, quale è la giustizia amministrativa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.