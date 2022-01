M5S: lunedì convegno su Pa trasparente con Nobel Giorgio Parisi

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Lunedì 17 gennaio, in diretta streaming dalle ore 15 alle ore 18, si terrà il convegno dal titolo 'Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico', promosso dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su Zoom, sul canale web tv del Senato e sulla pagina Facebook della senatrice Maria Laura Mantovani. Tra i relatori ci sarà il professor Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel 2021 per la fisica.