Quirinale: Crippa, 'compatti su linea Conte, ora ristori per famiglie e imprese'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Movimento Cinque Stelle ha riunito i gruppi e ha dimostrato grande compattezza sul percorso tracciato dal presidente Conte, affiancato dai capigruppo, per il voto sul Quirinale. Siamo il gruppo più numeroso in Parlamento e faremo sentire il nostro peso. Ora pensiamo alle emergenze degli italiani: servono subito ristori per famiglie e imprese”. Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del M5S alla Camera.