Qual è il miglior corso di formazione manageriale che puoi trovare in Italia

(Milano 14 gennaio 2022) - Milano, 14/01/2022 - Tra tutti i corsi di formazione manageriale presenti in Italia, quello offerto da AdActa Consulting è senza dubbio il migliore. Il motivo è presto detto: per gestire un corso in maniera efficace, garantendo a chi lo frequenta dei risultati concreti, occorre che sia tenuto da professionisti preparati e profondi conoscitori della materia che trattano. Una qualità assai rara da trovare e che il personale certificato di AdActa Consulting è fiero di possedere.

A tenere il corso di management aziendale è infatti un team di professionisti specializzati nei seguenti settori:

● percorsi di coaching individuale;

● percorsi di coaching in squadra;

● formazione comportamentale;

● sviluppo manageriale.

Alla base della formazione offerta da AdActa Consulting vi è la ferma convinzione che essa possa migliorare la vita professionale delle persone e delle organizzazioni di cui fanno parte e che un approccio informale e dinamico porti a risultati rapidi ed efficaci. Tutto questo a fronte di un'esperienza formativa coinvolgente e concreta, che ti aiuterà a capire perché seguire un corso di management aziendale sia così importante.

Perché è importante seguire un corso di management aziendale

La formazione manageriale rappresenta un punto di partenza imprescindibile per conseguire il successo nel proprio lavoro. Un manager motivato, preparato e sempre aggiornato sulle novità della sua professione rappresenterà un valore aggiunto per la sua azienda ma, soprattutto, sarà in grado di relazionarsi efficacemente con la propria squadra di collaboratori. Per conquistare e mantenere questo status di successo, tuttavia, è di fondamentale importanza frequentare un corso di management aziendale che, tra le altre cose, ti porterà a godere di cinque interessanti vantaggi.

● Prevalere sulla concorrenza: frequentare un corso che ti prepari formando adeguatamente la tua figura professionale ti avvantaggerà sulla concorrenza, fornendoti un eccellente bagaglio culturale e permettendoti di essere sempre informato sugli ultimi trend. Ciò ti renderà un professionista particolarmente ambito dalle aziende.

● Stipendio più alto: il vantaggio precedente ti porterà inevitabilmente a ottenere uno stipendio più alto, in quanto le aziende saranno disposte a pagarti di più pur di avere al proprio servizio un professionista serio e preparato come te.

● Miglioramento della condizione lavorativa: affrontare un corso di formazione, tra le altre cose, ti permetterà di migliorare la qualità del tuo lavoro. Questo perché imparerai come gestire al meglio i progetti e le scadenze, senza doverti più stressare inutilmente. Oltre a questo, arriverai a padroneggiare strumenti tecnici e risorse che ti semplificheranno enormemente la vita.

● Potenziamento delle tue doti da leader: la formazione manageriale ti offrirà l'opportunità di potenziare le tue doti da leader, imparando a rapportarti correttamente con la tua squadra e coordinando efficacemente il lavoro dei tuoi colleghi. Sarai anche in grado d'individuare velocemente gli eventuali problemi e rischi connessi al tuo progetto, così da risolverli in tempi brevi e senza sprecare soldi preziosi.

● Conseguire i traguardi più velocemente: uno dei capisaldi della formazione manageriale riguarda il conseguimento dei traguardi, che potrai raggiungere molto più velocemente. Questo grazie a una strategica definizione degli obiettivi, che verranno così suddivisi in base alle varie priorità e portati avanti secondo un programma preciso ed efficace.

I vantaggi che ti abbiamo appena elencato possono risultare utili a svariate figure professionali, per le quali questi corsi di formazione manageriale vengono pensati e progettati. Tra di esse segnaliamo: il brand manager, che ha il compito di curare l'immagine del prodotto; il project manager, ossia il responsabile dell'intero progetto; il marketing manager, che si occupa degli aspetti comunicativi; il sales manager, cioè il responsabile delle vendite; e, in generale, tutte quei professionisti che hanno il compito di gestire i vari aspetti di un determinato progetto, facendo sì che funzioni.

Tra quali corsi di formazione manageriale puoi scegliere

L'espressione “formazione manageriale” comprende di fatto un campo molto ampio, all'interno del quale sono presenti diversi settori nei quali è possibile specializzarsi. Ciò, a maggior ragione, vale per i corsi manageriali di Milano: una città dove la professione del manager ha raggiunto picchi di qualità elevati, proprio grazie ai numerosi corsi che il capoluogo lombardo mette a disposizione per i suoi brillanti professionisti. Tra di essi te ne segnaliamo tre particolarmente utili:

● corsi di problem solving;

● corsi sulla gestione del tempo;

● corsi di decision making.

Corsi di problem solving

Obiettivo di questi corsi è quello di aiutarti a gestire il tuo tempo nella maniera migliore, grazie all'acquisizione di metodologie manageriali che ti consentiranno di organizzare al meglio le tempistiche del lavoro: sia le tue che quelle della tua squadra. Ciò avviene, molto semplicemente, mediante l'individuazione di due elementi fondamentali: le questioni prioritarie e quelle cosiddette “mangiatempo”. Il corso ti offrirà infatti l'opportunità di imparare a distinguere le une dalle altre, concentrandoti ovviamente sulle prime. Tutto questo attraverso l'utilizzo di strumenti teorici e simulazioni pratiche, durante le quali imparerai anche a dire dei “no” motivati ed educati, spesso necessari per il felice conseguimento del tuo obiettivo.

Corsi sulla gestione del tempo

I corsi sulla gestione del tempo ti offrono una formazione mirata per aiutarti a gestire al meglio il tempo che dedichi al lavoro, alle riunioni e alla comunicazione con i colleghi. Parallelamente, avrai l'occasione di apprendere tutte le logiche di base, le metodologie e le terminologie che ti condurranno a un approccio strutturato dei concetti legati al project management, attraverso l'apprendimento di una serie di soft skills fondamentali per guidare un gruppo e svolgere correttamente il tuo ruolo all'interno della squadra.

Corsi di decision making

Grazie a queste lezioni imparerai come prendere le decisioni migliori nel modo giusto. Il tuo, infatti, è un lavoro che ti costringe a prendere spesso decisioni gravose, dalle quali dipende letteralmente il tuo futuro e quello delle persone che collaborano con te. Questo è il motivo per cui un corso di questo tipo potrebbe risultarti molto utile, in quanto ti aiuterà a sviluppare al meglio il tuo potere decisionale, attraverso simulazioni coinvolgenti e creative che ti permetteranno di potenziare tanto l'intelligenza logica, quanto quella emotiva: entrambi indispensabili per la buona riuscita del tuo lavoro.

Quali competenze di management aziendale apprenderai

Come dovresti ormai aver capito, frequentare i corsi di formazione manageriale ti aiuterà ad acquisire delle solide competenze di base, che ti risulteranno enormemente utili nel tuo lavoro. Per quanto importanti, infatti, le doti da leader non sono nulla se non si presentano accompagnate da una serie di altre skills fondamentali per la buona riuscita del progetto.

I corsi di formazione manageriale ti aiuteranno per l'appunto a padroneggiare tali requisiti, facendo di te un professionista di successo abituato a conseguire i propri obiettivi in maniera veloce ed efficace. Ciò grazie all'apprendimento delle seguenti capacità:

● Analisi e definizione degli obiettivi: vale a dire la capacità di trovare e sfruttare i dati al fine di ottenere delle informazioni fondate che, a loro volta, ti permetteranno di definire una perfetta strategia aziendale per il conseguimento degli obiettivi che ti sei prefissato.

● Pianificazione strategica: ossia la definizione della perfetta strategia di marketing e di vendita in relazione al target e al tuo mercato, tenendo la crescita del business come unico e solo obiettivo finale.

● Definizione dei KPI ( Key Performance Indicator) : con questa espressione s'intendono gli indicatori chiave di performance, che devono essere pochi e di grande rilevanza. Data la loro importanza strategica, dev'essere possibile accedervi con frequenza e in tempi molto brevi, così da riuscire a individuare con efficacia eventuali falle nella strategia adottata, intervenendo per correggerle.

● Gestione del team e capacità di delegare: saper gestire con efficacia la propria squadra non significa soltanto scegliere le persone giuste e aiutarle a crescere professionalmente, ma anche essere in grado di suddividere i compiti fra i membri del team, individuando le persone giuste cui affidarli.

● Monitoraggio dei risultati: direttamente connessa alla definizione dei KPI, questa indispensabile skill ti permetterà di leggere correttamente i dati e di capire se la strategia che hai messo in atto sta effettivamente producendo dei risultati favorevoli.

● Mentalità proiettata al futuro: ultima, ma non meno importante, la capacità di riuscire a proiettarti mentalmente nel futuro, mantenendoti costantemente formato e aggiornato, nella ferma convinzione che è sempre possibile migliorare te stesso e chi lavora con te.

Apprendere e padroneggiare le competenze che ti abbiamo elencato può fare la differenza tra un capo e un leader: il primo è una persona insignita di un potere che non è in grado di gestire e che non è di alcuna utilità né alla propria squadra, né all'azienda per cui lavora.

Il secondo è un professionista in grado di padroneggiare efficacemente le proprie conoscenze, dosando sapientemente l'autorità che gli è stata conferita e sfruttandola per motivare e coinvolgere la propria squadra fino al conseguimento degli obiettivi prefissati. Una capacità, questa, che si acquisisce solamente frequentando i migliori corsi di formazione manageriale.