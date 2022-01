Arte: Artemisia Gentileschi, all'asta due tele a New York**

14 gennaio 2022 a

New York, 14 gen. - (Adnkronos) - Vanno all'asta da Sotheby's giovedì 27 gennaio due tele di Artemisia Gentileschi (Roma 1593 - Napoli 1656), la famosa pittrice di scuola caravaggesca: la prima è un "Ritratto di nobildonna seduta", stimata 2-3.000.000 dollari, e la seconda "Susanna e i vecchioni", valutata 1,8-2.500.000 dollari. Entrambi i dipinti fanno parte della collezione di J.E. Safra.

Lo storico dell'arte Francesco Solinas, attraverso un attento studio della corrispondenza dell'artista,ha ipotizzato che il soggetto del dipinto "Ritratto di nobildonna seduta" (1620 circa) possa essere Caterina Savelli, principessa di Albano. Il quadro è stato esposto per la prima volta come opera di Artemisia Gentileschi alle Trafalgar Galleries di Londra nel 1983, e più recentemente a Parigi nell'importante mostra "Artemisia Gentileschi. Pouvoir, gloire et passions d'une femme peintre" del Musée Maillol nel 2012.

L'opera "Susanna e i vecchioni", eseguito nel 1637-1638, è stata richiesta per la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli" organizzata dal professor Giuseppe Porzio e dal dottor Antonio Ernesto Denunzio alle Gallerie d'Italia a Napoli, da dicembre 2022 a marzo 2023.